Видеокадры из Губадлинского района

Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации Губадлинского района.

| 2021-01-12T10:22:43+04:00 12 января 2021, 10:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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