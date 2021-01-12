Видеокадры из Губадлинского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации Губадлинского района. Редакция| 2021-01-12T10:22:43+04:00 12 января 2021, 10:31| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству…Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского районаПарад Победы в Баку: Выступления президентов…Кадры из освобожденного от оккупации села Гараджаллы… В рубрике В Баку на заводе произошел взрыв, есть погибший Gallery В Баку на заводе произошел взрыв, есть погибший 12 января 2021, 10:45 Министерство обороны представило обновленный список шехидов Отечественной войны Gallery Министерство обороны представило обновленный список шехидов Отечественной войны 11 января 2021, 22:12 Нарушители поневоле: проблемы с онлайн обучением заставляют репетиторов принимать учеников на дому Gallery Нарушители поневоле: проблемы с онлайн обучением заставляют репетиторов принимать учеников на дому 11 января 2021, 19:51 Прогноз погоды в Азербайджане на 12 января Gallery Прогноз погоды в Азербайджане на 12 января 11 января 2021, 19:20 БТА перевозчикам — обновляйте автобусы и покупайте дорогое топливо, а цены за проезд останутся прежними Gallery БТА перевозчикам — обновляйте автобусы и покупайте дорогое топливо, а цены за проезд останутся прежними 11 января 2021, 18:50