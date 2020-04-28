Видео о смерти Ким Чен Ына разошлось по КНДР

По Северной Корее начал распространяться видеоролик о кончине Ким Чен Ына. Пятиминутное видео сделано так, что в него поверили даже некоторые партийные работники. Что неудивительно: на фоне отсутствия вестей от вождя слухи и сомнительные видео множатся, как грибы после дождя.

Загадочное видео о смерти вождя страны стремительно начало распространяться по КНДР, о чём 28 апреля сообщило издание Daily NK (то самое, в котором впервые появилась новость о тяжёлом состоянии здоровья Ким Чен Ына). Сам ролик в руки журналистов не попал, что неудивительно — КНДР очень закрытая страна; необычно скорее то, что информация о нём смогла просочиться в СМИ в виде пересказа.

Ролик, длящийся около пяти минут, имитировал эфир Корейского Центрального Телевидения. На фоне Кымсусанского дворца Солнца (усыпальницы предыдущих лидеров страны — Ким Чем Ира и Ким Ир Сена) красовался заголовок «Наш любимый верховный лидер товарищ Ким Чен Ын скончался».

В ролике утверждалось, что глава КНДР умер 25 апреля во время очередной поездки, и что его сестра Ким Ё Чжон займёт место лидера государства. Подобные слухи начали ходить по Сети некоторое время назад: люди пророчили Ким Ё Чжон высокий пост в связи с информацией о её влиянии на брата.

В ролике о смерти Ким Чен Ына, попавшем в Северную Корею, также содержались кадры с похорон его отца и поддельная страница из японской про-северокорейской газеты «Люди Кореи». Подобный фейковый ролик уже появлялся в Сети под видом новостей агенства Associated Press: на нём похороны Ким Чен Ира выдавались за похороны его сына.

Согласно данным Daily NK, ролик, распространившийся по КНДР, сбил с толку не только обычных граждан КНДР, но и представителей партии. Настолько, что обсуждать ролик открыто стало небезопасно — видео признали «серьёзной проблемой». Министерство безопасности КНДР уже начало расследование с целью выяснить, кто создал ролик и каким образом он попал в страну. (medialeaks.ru)