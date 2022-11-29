Утечка электронных писем осведомителя Федеральной службы безопасности России показывает, что российские официальные лица обсуждали потенциальное использование ядерного оружия Владимиром Путиным в его войне с Украиной.

Электронные письма, которыми поделились с Newsweek , были датированы 17 марта, 21 марта и 12 апреля. Они были переданы агентом ФСБ Владимиру Осечкину, который руководит сайтом Gulagu.net.

В электронном письме от 17 марта, написанном всего через несколько недель после начала войны, источник сообщил, что, хотя конфликт с соседней Украиной находится «где-то за гранью логики и здравого смысла», они надеются, что «откровенная глупость не будет совершена».

Ядерный удар Путина в его войне с Украиной «ничего не даст» и может «спровоцировать такие последствия, что нет смысла их рассматривать», говорится в электронном письме «Ветер перемен» от 12 апреля.

Информатор также предположил, что цепочка подчинения в Кремле заблокирует Путина, если он когда-либо попытается отдать приказ о нанесении ядерного удара.

Российские генералы и сотрудники ФСБ проводили встречи без участия Путина и высказывали мнение, что он не пойдет на такой шаг, ведь это будет означать поражение России как в глазах противников, так и в глазах нейтральных стран.

Макс Бергман, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований, заявил изданию, что если Украина продолжит добиваться значительных успехов и приблизится к Крыму, «это сценарий, при котором вы, возможно, увидите, что Россия очень серьезно отнесется к ядерным угрозам».

Аналитик сказал, что, по его мнению, Путин, скорее всего, прибегнет к использованию ядерного оружия, если мобилизация окажется неэффективной в войне. (israelinfo.co.il)