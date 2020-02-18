Версия не исключается

Судя по всему, в армянских политических кругах сильно обеспокоены самой возможностью внесения каких-либо новшеств в процесс переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Еще бы, ведь это может означать первый шаг на пути к дальнейшим изменениям, то есть, крушение устоявшейся комфортной картины окружающего мира с иллюзией осознания себя окончательным победителем в войне. Да и в дальнейшем это может грозить потерей столь сладкого положения дел, когда Карабах так и остается под контролем армян, а официальный Ереван только и знай себе, что имитирует переговоры, продолжая надеяться, что все будет оставаться прежним бесконечно долго.

Индикатором наличия таких настроений в армянском обществе стали новости последних месяцев относительно возможности появления новых сторон в переговорах.

Вообще-то, благодарить за это армянам следует собственного премьер-министра. Именно Никол Пашинян одним из инструментов своей карабахской риторики давно сделал призыв вовлечь в переговоры третью сторону – сепаратистов Нагорного Карабаха. И продолжал педалировать эту тему до тех пор, пока Баку не повторил свой давно известный ответ на это предложение, тоже не раз звучавшее и при прежних правителях Армении.

А именно: желаете расширить формат – пожалуйста, только при равноценном участии и азербайджанских представителей Нагорного Карабаха.

В последнее время появились некоторые намеки на то, что возможно дело движется в этом направлении – с подачи международных посредников.

Этот момент подметил армянский политолог Сурен Саркисян. На своей странице в Facebook он сделал запись, в которой выразил мнение о том, вокруг чего проходят переговоры.

«Думаю, что по Арцахскому вопросу переговариваются о следующем:

Представитель Арцаха садится за стол переговоров (это логично, это должно было произойти на одном из этапов переговоров). Но наша сторона будет вынуждена пойти на какие-то уступки, чтобы это произошло прямо сейчас (так как премьер-министр настаивает).

В Баку не согласны с участием президента Арцаха. Они не могут легитимизировать президента Арцаха. Наши согласились на участие избранного представителя Арцаха, а не на участие высокопоставленного представителя (именно отсюда появилась в заявлении эта формулировка).

Официальный Баку в качестве противовеса выдвинул руководителя «азербайджанской общины Нагорного Карабаха». Наша сторона не согласна, так как Нагорный Карабах – это пусть и непризнанное, но государство, но так как премьер-министр говорит, что Арцах должен участвовать, они вынужденно согласились. Все решили легитимизировать руководителя общины, чтобы хотя бы положение было высоким. Сначала депутат, потом по очереди сопредседатели начали принимать (отсюда и наше молчание по вопросу легитимизации, так как они согласились).

Пашиняну выгодно, так как формально в переговорный процесс входит представитель Арцаха.

Алиеву выгодно, так как он спускает статус непризнанного, но состоявшегося государства, приравняв его к статусу «общины» ( о чем он постоянно заявляет, что армяне Нагорного Карбаха спокойно могут жить автономно в составе Азербайджана).

В то же время он принижает право на самоопределение, как таковое (отсюда и ссылка на Хельсинкский заключительный акт, а не устав ООН) (о разнице как-нибудь расскажу).

То есть наша сторона избегает слова «переговоры», так как обсуждается вопрос формата. Вспомните о терминах «консультации, интенсивные обсуждения» МИД», — написал он.

Другой их политолог Андраник Теванян, склонен обвинять в происходящем Пашиняна, и называет его действия «революционной диверсией против Армении и Арцаха».

И напоминает такие его фразы — «А почему погибают только жители Армении» («Наши солдаты погибли ни за что», «В Карабахе есть силы, которые хотят нанести удар по имиджу правительства Армении»). К этому можно добавить также заявление «А почему жители Армении должны защищать границу Карабаха?» (пропаганда противостояния житель Армении — житель Карабаха).

Любопытно, пишет Теванян, «что все это происходит на фоне активизации «азербайджанской общины Карабаха» (Карабах должен сесть за стол переговоров)».

Кто знает, может, догадки армянских политологов верны? 15 февраля Пашинян и Алиев провели в Мюнхене короткую встречу в формате тет-а-тет.

Подробности встречи двух лидеров пока неизвестны. Но, возможно, об этом же шла речь и на ней.

То есть, происходит постепенная легитимизация главы Азербайджанской общины НК до международного уровня, и Пашинян воспринимает это. Все может быть.