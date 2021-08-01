Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия трубопровода «Северный поток — 2» в случае использования этого проекта против Украины или иных агрессивных действий в отношении нее. Свою позицию он изложил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — приводит в субботу выдержки из беседы немецкая газета Die Welt. «Тем самым мы предотвратим использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия», — заявил вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера. (ТАСС)