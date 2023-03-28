Рассмотрена кассационная жалоба на решение в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, арестованного под делу Надира Мамедова и других обвиняемых.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Алескера Новрузова в Верховном суде жалобы адвокатов в связи с вынесением оправдательного приговора удовлетворены не были. Однако суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли и других обвиняемых по делу.

Дело возвращено в Бакинский апелляционный суд для пересмотра в части, связанной с имуществом.