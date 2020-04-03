Вердикт есть, но будут ли последствия?

Европейский суд справедливости (Суд Европейского Союза), базирующийся в Люксембурге, 2 апреля признал, что Польша, Чехия и Венгрия нарушили европейское законодательство, отказавшись в 2015 году принимать беженцев из лагерей в Италии и Греции.

Суд удовлетворил иск Еврокомиссии, утверждавшей, что, не желая принимать свою долю просителей убежища, нелегально пробравшихся на территорию ЕС, эти страны нарушили европейское законодательство и не выполнили взятые на себя обязательства.

В 2015 году министры внутренних дел стран Евросоюза приняли постановление о перераспределении до 160 тысяч нелегальных мигрантов, чтобы облегчить нагрузку на Грецию и Италию, через которые беженцы въезжали на территорию ЕС. Власти Чехии, Венгрии и Польши отказались следовать этому решению, несмотря на то, что Суд ЕС подтвердил его правомерность. То есть, они не стали принимать беженцев, мотивируя это возможностью угрозы общественной безопасности.

«Эти угрозы обусловлены, прежде всего, отсутствием возможности эффективной проверки личности лиц, которые должны были быть направлены для переселения в Польшу», — говорил тогда полномочный представитель польского правительства.

Чешская Республика приняла только 12 из 2 тысяч беженцев, которых она обязалась принять, а Венгрия и Польша не приняли ни одного.В результате около 160 тысяч просителей убежища в соответствии с системой квот были направлены в остальные государства Евросоюза. В декабре 2017 года Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС о нарушении властями в Варшаве, Праге и Будапеште договора о Европейском Союзе.

И в свежеопубликованном постановлении говорится: «Государства-члены ЕС не могут, в целях уклонения от реализации этого механизма, ссылаться ни на свои обязанности по поддержанию общественного порядка и защите внутренней безопасности, ни на видимые недостатки механизма переселения».

Теперь, после вердикта, Брюссель может наложить значительные штрафы за нарушение законодательства на три восточноевропейские страны. Но Еврокомиссия решила дать время трем странам для исполнения своих обязательств, но в случае дальнейшего отказа будет внесен новый иск, связанный с финансовыми санкциями.

Есть также мнение, что решение Суда ЕС не будет иметь никаких ощутимых последствий для Польши, Чехии и Венгрии, поскольку относится к однократным правовым нормам 2015-17 годов. Однако, как говорится в документе, предоставленном пресс-службой Европейского суда, «подтверждение уклонения страны-члена от выполнения своих обязанностей в данном вопросе имеет большое значение, поскольку может стать основой для возможного привлечения государства к ответственности со стороны других стран-членов».

Таким образом, теперь у Греции и Италии есть возможность обвинить Чехию, Польшу и Венгрию в провале плана по оказанию им помощи во время миграционного кризиса. Италия и Греция давно обвиняют другие страны ЕС в отсутствии солидарности, в том, что они забирают относительно небольшие группы беженцев из временных лагерей, спешно возведенных во время кризиса мигрантов в 2015 году.

То есть, теперь создан прецедент. Но согласятся ли эти три восточные страны принимать беженцев, если последует новая, вторая волна беженцев в Европу из Турции? Скажем, если они упрутся, не захотят признавать себя виновными по нынешнему приговору, и откажутся следовать грядущим предписаниям принимать новых беженцев — чем это может закончиться? Выходом этих стран из ЕС? Вопросы непростые. А их последствия могут оказаться и вовсе катастрофическими для ЕС.

В принципе, эти страны Восточной Европы понять можно. Они долго боролись за избавление от навязанной им социалистической системы, с радостью вливаясь назад в семью европейских народов. Образно говоря, возвращались домой. И никто не говорил им, что избавившись от советских оккупационных войск, согнав с высоких кресел своих коммунистов и стукачей, и, наконец, начав жить своей жизнью, через какое-то время им почему-то придется впустить к себе нелегалов из Африки и Ближнего Востока. По той причине, что дома у них война. Но когда войны были в странах Европы, часть их жителей не искала убежища и постоянного пристанища в Азии и Африке. Такая простая логика.

И, справедливости ради, вовсе не благодаря внешней политике Польши или Венгрии были затеяны войны и революции в тех странах. Если на ком в Европе и лежит часть ответственности за появление таких беженцев, то только на старых политических элитах ее западной части. И после ухода Британии, понимая, что выйдя из ЕС, эти три страны не утратят поддержки США, Брюссель вряд ли станет давить на эту тему, пытаясь заставить их начать принимать нелегалов.