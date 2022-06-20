Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова оказать помощь в вывозе продовольствия с Украины через свою территорию. Об этом он сообщил после встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, передает РИА «Новости».

«Венгерско-украинская граница безопасна, потому что Венгрия не поставляет оружие Украине, этим пользуется и Красный Крест, например. Венгрия имеет логистические возможности, с которыми мы сможем быстро осуществить экспорт пшеницы и других продуктов из Украины в Африку или на Ближний Восток», — сказал он.