Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС

Страны ЕС не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который, в числе прочего, внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики. На заседании в понедельник, 16 ноября, постоянные представители членов Евросоюза не сумели принять единогласное решение, необходимое для дальнейшей процедуры, из-за позиции двух стран. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер.

Как сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники, Венгрия и Польша наложили вето на принятие проекта бюджета ЕС из-за включения в документ обязательства соблюдать принципы правового государства. «Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме», — сообщил в свою очередь в Twitter представитель правительства в Будапеште, указав, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.

Одновременно дипломаты одобрили распоряжение о защите бюджета ЕС, в котором заложен принцип распределения расходов в соответствии с критерием соблюдения странами принципов верховенства права. Это решение принималось по принципу квалифицированного большинства, указал Фишер. Таким образом, Будапешт и Варшава не смогли предотвратить принятие данного распоряжения ЕС. (DW)