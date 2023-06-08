Греция и Венгрия заблокировали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС новый проект 11-го пакета санкций против России, они требуют исключения некоторых компаний из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций. Об этом сообщил в четверг бельгийский телеканал RTBF.

Однако, по его информации, системных возражений у стран ЕС против нового санкционного проекта Еврокомиссии нет.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что обсуждение санкций отложено на неделю — до 14 июня. (ТАСС)

