Великобритания построит ракетные корабли для Украины

В Великобритании спроектируют и построят специально для военно-морских сил Украины ракетные катера. Об этом в интервью украинскому изданию «День» сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.

«Это будут маленькие скоростные суда, вооруженные пушками и ракетами, которые смогут действовать на мелководье Азовского и Черного морей», — сказал он.

По словам британского дипломата, катера будут оригинальными, длиной от 50 до 65 метров, что позволит обеспечить хорошую скорость движения по волнам — до 40 узлов.

«На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит от того, какие ракеты конкретно нужны. А это могут быть ракеты малой и большой дальности. Сам этот вопрос сейчас уже рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью», — отметил дипломат.

Представитель посольства королевства в Киеве добавил, что на Туманном Альбионе построят первые четыре военно-морские единицы. При этом украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться. Предполагается, что потом с этим опытом Украина сама сможет наладить производство новой военной техники этого рода.

Военный атташе Тим Вудс сообщил также, что первый катер рассчитывается начать постройкой в начале следующего года.

Этот проект стал одним из первых после подписания в октябре прошлого года меморандума об усилении сотрудничества в военной и технической сферах, который предусматривает выделение Украине кредита в размере 1,6 миллиарда долларов и перевооружение Военно-морских сил страны.

Перевооружение армий и флотов в мире происходит постоянно. В строй вступают фрегаты и ракетные катера нового поколения, в постройке крупных судов используются композитные материалы, использующие технологию «стелс», то есть делающие корабли незаметными для радаров. Конечно, опасных инцидентов на морях и в океанах происходит не так уж и много. Но все военные — в том числе, и моряки знают: порох надо всегда держать сухим.