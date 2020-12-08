Великобритания и ЕС не урегулировали разногласия по торговому соглашению

Лондону и Брюсселю вновь не удалось урегулировать разногласия относительно условий заключения торгового соглашения. По итогам телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен стороны вновь не смогли прийти к договоренности.

«Как мы и условились в субботу, сегодня мы подвели итоги идущих переговоров. Мы сошлись во мнении о том, что условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся существенных разногласий»,— говорится в совместном заявлении.

Ключевыми темами споров остаются обеспечение равных условий договора, правила рыболовства и урегулирование споров. «Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор остающихся противоречий, которые будут обсуждаться в ходе очной встречи в Брюсселе в ближайшие дни»,— уточняется в документе.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, и теперь стороны хотят заключить торговое соглашение. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о будущем сотрудничестве. К Великобритании пока применяются правила ЕС. Переговоры об условиях нового договора о торговле возобновились в начале декабря. (kommersant.ru)