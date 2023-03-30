Служба печати Святого престола заявила, что папа Римский Франциск останется в больнице Джемелли еще несколько дней для лечения вирусного бронхита. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает служба печати Святого престола, понтифику провели терапию, после которой его состояние улучшилось. Отмечается, что папа Римский может быть выписан из больницы уже в ближайшие дни.

Понтифик поступил в римскую больницу днем 29 марта. Врачи выявили у него респираторную инфекцию. Как сообщили накануне итальянские СМИ, до этого папа принял участие в еженедельной общей аудиенции и выглядел здоровым.

Летом 2021 года папа Римский Франциск перенес операцию на кишечнике. Вскоре он сообщил, что полностью выздоровел, но позднее признал, что его заболевание вернулось. Также Франциск перенес травму колена и передвигался с тростью.