Вашингтон может ввести санкции против Москвы из-за Минска

Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае «открытого вмешательства» России в дела Беларуси.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, США также допускают ввод ограничений против семи белорусских чиновников в связи с «фальсификацией» президентских выборов.

Ранее Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко. Президент напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ. В Кремле считают, что российская помощь республике потребуется только если органы государственной власти или мирное население окажутся в опасности.