Все тайное становится явным. Шила в мешке не утаишь. Сколько веревочке не виться, конец найдется.

Таких премудрых русских поговорок немало. И все они нацелены на то, что как бы ты ни врал, истина всегда будет на поверхности.

Армения при помощи бандитских формирований в Карабахском регионе десятки лет оккупировала азербайджанские земли под «флагом нкр».

Но Азербайджан , разобравшись за 44 дня с армянской армией и террористами в Карабахском регионе, в очередной раз дал понять мировому сообществу: «Карабах – это Азербайджан».

Но давайте рассмотрим поствоенный период. Ставка была сделана на неожиданно воспылавшего любовью к Карабаху российского олигарха армянского происхождения Рубена Варданяна.

Ради Карабаха, который он даже не видел, он пожертвовал всем. Отказался от гражданства России и стал гражданином «арцаха». Он даже занял пост «госсминистра», после чего его отправили в далекое сексуальное путешествие. И не только азербайджанцы.

Карабахским армянам, готовым причислить российского «засланного казачка» чуть ли не к рангу «армянских святых», придется переосмыслить свое мировоззрение.

Рубен «прокололся», причем настолько, что осколки его откровенной тупости, хаям придется выковыривать долго и болезненно.

Читатель может задаться вопросом : а чем же провинился Рубен Варданян (помимо сепаратизма)? В чем он прокололся?

Ну, во-первых, главная его ошибка была в том, что он поверил Москве.

Во-вторых, он слишком понадеялся на горячую поддержку имиджа «армянского агнца божьего».

А, в -третьих, Варданян разрушил весь миф о «блокаде» сепаратистов Карабахского региона, которые до сих пор в истощенном состоянии чуть ли не едят друг друга, чтобы выжить.

Итак, Рубен Варданян по телеграм-каналу «Armenian Life» ответил на вопросы своих подписчиков.

Дабы нас не обвинили в предвзятости, публикуем диалог без изменений.

Вопрос: Вы собираетесь продолжать свою политическую деятельность в Армении?

Рубен Варданян: Вы живете иллюзиями и не понимаете, что здесь, в Арцахе, вместо 400 грузовиков с едой, которые раньше ежедневно приезжали из Армении, в Арцах прибывает 10-20 грузовиков с едой.

В блокаде около 30 000 человек: дети, женщины, старики. О чем вы говорите? Вы понимаете, что люди, живущие на своей земле находятся под угрозой исчезновения? Нам грозит полная потеря Арцаха, где у нас огромное культурно-историческое наследие. О чем теперь можно думать: о политике, о бизнесе…?

Вы должны понимать, что мы живем в разных мирах. Вы живете в мире, где многое происходит, но где жизнь более или менее нормальная. Мы живем в полной изоляции.

Поймите, мы говорим о двух разных мирах. В мире, в котором мы живем, мы боремся за право жить на нашей земле. Мы здесь боремся за право воспитывать своих детей, а все остальное так вторично… все, что вы обсуждаете, политика, прочее, Арцаху не помогает, это бессмысленно. Здесь вопрос жизни и смерти».

Позвольте, какие 30 тысяч человек, которые находятся в «блокаде»? Что за подтасовка фактов? Куда подевались остальные 90 тысяч армян? Под угрозой исчезновения их нет, или они воскреснут?

Вы знаете, владеть краденными миллиардами, это не значит, что ты умен. Да, ты хитер, но не умен, ты просто вор. А если ты к тому же еще и тупой, то хозяин с тебя спросит.

То обстоятельство, что Варданян был холуем кремлевской мафии ни для кого не секрет, но за явный прокол с цифрами его накажут. Армянскую арифметику учить надо.

Одним словом, Варданян сломал всю игру, причем по всем направлениям. И на западном фронте, и на восточном.