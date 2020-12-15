Ванецян подтвердил, что встречался с представителем спецслужб Азербайджана

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян фактически не опроверг информацию о том, что в 2018 году встречался со своим тогдашним азербайджанским коллегой в Дубае (Ванецян ушел из СНБ в сентябре 2019 года), сообщает «Спутник-Армения».
Ранее об этом сообщил зять бывшего президента Армении, экс-посол в Ватикане Микаэл Минасян. Бывший посол утверждал, что глава азербайджанской спецслужбы именно Ванецяну передал предложение заплатить 5 миллиардов долларов за 7 районов вокруг Нагорного Карабаха.

В интервью газете «Грапарак» Ванецян напомнил, что с 2018 года между Арменией и Азербайджаном была налажена оперативная связь. Эта связь осуществлялась через него и еще одного госчиновника, который продолжает оставаться на посту.

«В рамках оперативной связи я периодически встречался с представителями Азербайджана, в том числе и в Дубае. В ходе этих контактов я получал множество сведений и передавал их Пашиняну, а об этих контактах знали все члены Совета безопасности», — сказал Ванецян.

Что касается содержания разговоров в рамках этих встреч, то он еще раз подчеркнул, что не намерен публиковать информацию, полученную по долгу службы.

| 2020-12-15T18:22:23+04:00 15 декабря 2020, 18:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss