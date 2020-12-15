Ванецян подтвердил, что встречался с представителем спецслужб Азербайджана

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян фактически не опроверг информацию о том, что в 2018 году встречался со своим тогдашним азербайджанским коллегой в Дубае (Ванецян ушел из СНБ в сентябре 2019 года), сообщает «Спутник-Армения».
Ранее об этом сообщил зять бывшего президента Армении, экс-посол в Ватикане Микаэл Минасян. Бывший посол утверждал, что глава азербайджанской спецслужбы именно Ванецяну передал предложение заплатить 5 миллиардов долларов за 7 районов вокруг Нагорного Карабаха.
В интервью газете «Грапарак» Ванецян напомнил, что с 2018 года между Арменией и Азербайджаном была налажена оперативная связь. Эта связь осуществлялась через него и еще одного госчиновника, который продолжает оставаться на посту.
«В рамках оперативной связи я периодически встречался с представителями Азербайджана, в том числе и в Дубае. В ходе этих контактов я получал множество сведений и передавал их Пашиняну, а об этих контактах знали все члены Совета безопасности», — сказал Ванецян.
Что касается содержания разговоров в рамках этих встреч, то он еще раз подчеркнул, что не намерен публиковать информацию, полученную по долгу службы.