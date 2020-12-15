Ванецян подтвердил, что встречался с представителем спецслужб Азербайджана

В интервью газете «Грапарак» Ванецян напомнил, что с 2018 года между Арменией и Азербайджаном была налажена оперативная связь. Эта связь осуществлялась через него и еще одного госчиновника, который продолжает оставаться на посту.

«В рамках оперативной связи я периодически встречался с представителями Азербайджана, в том числе и в Дубае. В ходе этих контактов я получал множество сведений и передавал их Пашиняну, а об этих контактах знали все члены Совета безопасности», — сказал Ванецян.

Что касается содержания разговоров в рамках этих встреч, то он еще раз подчеркнул, что не намерен публиковать информацию, полученную по долгу службы.