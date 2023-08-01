Состояние богатейших российских предпринимателей выросло с начала 2023 года на сумму $32,341 млрд. Такие данные демонстрирует рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Активнее всех капитал увеличил Вагит Алекперов, совладелец и основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Его состояние выросло на $5,9 млрд, достигнув отметки в $21,3 млрд. В апреле 2022 года он покинул совет директоров компании из-за санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину. Это не помешало ему занять четвертое место среди российских миллиардеров и 83-е место в мировом рейтинге Bloomberg.

Владимир Потанин, владелец «Норникеля», остался в списке Bloomberg выше всех россиян. Его капитал увеличился на $1,23 млрд, достигнув $29,8 млрд. Он почти вошел в топ-50 мирового рейтинга, занимая 51-е место.

Второе место по размеру состояния среди российских миллиардеров занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, увеличив капитал на $2,73 млрд до $27,4 млрд. Тройку лидеров замкнул Владимир Лисин, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината, его состояние выросло на $4,98 млрд, достигнув $24,8 млрд.

В сотню лидеров глобального рейтинга Bloomberg вошли еще два российских бизнесмена: основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $19,3 млрд (+$626 млн с начала года) и основатель холдинга USM Алишер Усманов с капиталом в $19 млрд (+$564 млн).

Десятку богатейших российских предпринимателей дополнили основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров ($15,2 млрд, +$1,95 млрд), совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,1 млрд, +$2,27 млрд), бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($13,2 млрд, +$36,9 млн) и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман ($12,3 млрд, +$988 млн).

Всего в рейтинг Bloomberg входит 500 богатейших людей мира. Среди них 25 граждан России, общее состояние которых оценивается в $309,3 млрд. /moscowtimes.ru/