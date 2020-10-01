Вагиф Даргяхлы: «Сегодня ни одно авиационное средство ВВС Азербайджана не поднималось в воздух»

«В сегодняшних боях боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана не применялись».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, информация о том, что якобы сегодня армянская сторона сбила 3 самолета, 2 вертолета и 6 БПЛА Военно-воздушных сил Азербайджана является дезинформацией: «Сообщаем, что сегодня ни одно авиационное средство ВВС Азербайджана не поднималось в воздух. Все боевые авиационные средства ВВС находятся в строю и боеспособны. Видимо, официальные лица Министерства обороны Армении утешаются тем, что распространяют ложную информацию о потерях Азербайджана».