Вагиф Даргяхлы: «Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты»

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг сообщения армянской стороны о якобы попытке азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес.

«Такого рода сообщения – вымысел и дезинформация армянской стороны. Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты. Наоборот, сегодня утром ВС Армении обстреляли азербайджанские села Агдам, Дондур Гушчу, Вахидли в Товузском районе, снаряды попали на жилые дома», — отметил В.Даргяхлы.