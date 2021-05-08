В Загатале выясняют обстоятельства самоубийства солдата

Военнослужащий-срочник Загатальского пограничного отряда Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) солдат Гулиев Ибрагим Шамиль оглу, 2003 года рождения, покончил с собой, выстрелив в себя из вверенного ему оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Сообщается, что инцидент произошел 8 мая. По указанию начальника ГПС в эту воинскую часть был командирован командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов.

В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками Военной прокуратуры проводится расследование.

| 2021-05-08T13:53:09+04:00 8 мая 2021, 15:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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