В Загатале выясняют обстоятельства самоубийства солдата

Военнослужащий-срочник Загатальского пограничного отряда Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) солдат Гулиев Ибрагим Шамиль оглу, 2003 года рождения, покончил с собой, выстрелив в себя из вверенного ему оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Сообщается, что инцидент произошел 8 мая. По указанию начальника ГПС в эту воинскую часть был командирован командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов.

В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками Военной прокуратуры проводится расследование.