Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, осужденная на 22 года по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением, помилована. Министр юстиции страны Пак Бом Ге в пятницу, 24 декабря, объявила, что экс-президент включена в список лиц, подпадающих под «особую амнистию», и помилована «во имя национального единства».

Ныне 69-летняя Пак Кын Хе в этом году была неоднократно госпитализирована из-за хронических болей. По сообщению южнокорейского информагентства «Ренхап», плохое состояние здоровья сыграло решающую роль при принятии решения о помиловании экс-президента.

В 2017 году Пак Кын Хе была подвергнута импичменту из-за скандала о коррупции. По данным следствия, тогдашний президент Южной Кореи и ее подруга Чхве Сун Силь вымогали взятки у таких крупных концернов, как Samsung. Пак Кын Хе — первую женщину на посту президента Южной Кореи — также обвинили в передаче секретных документов посторонним, включении критически настроенных деятелей сферы искусства в черный список и увольнении несогласных с ней чиновников.

Помимо 20 лет за коррупцию, Пак Кын Хе получила два года по обвинению в нарушении закона о выборах и штраф в размере 16 млн евро в пересчете. Поскольку она так и не заплатила штраф, прокуратура в марте конфисковала ее недвижимость. (DW)