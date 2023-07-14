Власти Южно-африканской Республики, которым в августе предстоит принять саммит БРИКС, продолжают попытки отговорить от поездки президента России Владимира Путина.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса попросил Кремль направить на мероприятие вместо Путина главу МИД РФ Сергея Лаврова, рассказал в интервью Mail & Guardian в пятницу вице-президент республики Пол Машатиле.

По его словам, российская сторона отвергла эту идею, и сейчас продолжаются переговоры о формате участия Путина, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест.

Будучи страной — членом МУС, ЮАР обязана арестовать Путина в случае поездки на саммит, который может стать первым крупным международным мероприятием российского президента с начала войны. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом (основной документ, регламентирующий работу МУС), — сказал Машатиле. — Но мы не можем приглашать кого-то, а затем его арестовывать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы будем счастливы, если он (Путин) не приедет».

Пытаясь выйти из положения, власти ЮАР предложили перенести саммит в Китай, но встретили отказ со стороны Индии и Бразилии. Идея провести мероприятие в виртуальном формате не устроила уже четырех членов БРИКС.

Вопрос участия Путина остается подвешенным в воздухе, в то время как время подготовки к саммиту истекает, и это нервирует южноафриканский бизнес. Саммит запланирован на 22–24 августа. И правительству ЮАР следует как можно скорее определиться, призывает член делового совета при БРИКС Ставрос Николау. «Мы надеемся, что решение будет принято окончательно и быстро, чтобы мы знали, с чем нам придется иметь дело», — заявил Николау.

Впрочем, и сам Путин колеблется, не решаясь отправиться на саммит, который, по задумке кремлевских политтехнологов, должен был показать провал усилий Запада по дипломатической изоляции России. После мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Кремль вновь отложил решение о поездке Путина в ЮАР из опасений внутренней дестабилизации и переворота, рассказали The Moscow Times три российских чиновника.

По словам одного из них, в Кремле и МИДе готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. «Первый — с Путиным. Второй — опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность перевешивают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников», — пояснил источник.

По словам другого собеседника The Moscow Times, близкого к Кремлю, вопрос гарантий для Путина обсуждался во время визита президента ЮАР в Санкт-Петербург в июне. «Но вот поход «Вагнера» создал проблему и опасение возможности переворота. Сейчас все под подозрением «фейсов», презумпция невиновности не работает», — сказал источник.

Как сообщил Машатиле, на саммите лидеры БРИКС намерены обсудить среди прочего и войну в Украине. А это также риск для Путина. Он отвык от международных мероприятий, где ему в лицо могут сказать что-то неприятное, а практика показала, что даже лидеры Индии и Китая уже имеют другое представление о реальности и высказывают его, что для российского президента некомфортно, говорит научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максим Саморуков. (moscowtimes.ru)