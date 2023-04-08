В Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что президент России Владимир Путин и остальные лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) примут личное участие в саммите организации, который пройдет в ЮАР в августе этого года. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал РИА Новости.

«У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите», — сказал Суклал и отметил, что представители России не утверждали обратного.

Приглашение российскому лидеру направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, в ответ на это Путин поблагодарил его, подчеркнул он.

Суклал добавил, что ЮАР готовится к тому, что все лидеры будут присутствовать на саммите, кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос.