В Японии заявили, что не рассматривают вопрос о размещении у себя ракет США

Япония в настоящее время не рассматривает вопрос о размещении на своей территории американских ракет в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

«Речи о размещении не идет, рассмотрения какого-либо конкретного района в качестве места дислокации также не ведется», — сказал он. Таким образом Суга ответил на вопрос журналиста о том, изучает ли Япония после приостановки развертывания комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore возможность размещения у себя ракет США малой и средней дальности, поскольку ДРСМД больше не действует. Генсек кабмина также подчеркнул, что, поскольку ситуация в регионе вокруг Японии остается напряженной, в настоящее время в правительстве ведется обсуждение вопроса об укреплении безопасности с целью обеспечения мирной жизни граждан страны.(ТАСС)