В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна «Мавар» в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40 человек получили ранения.

Как передает #, об этом заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.

Ранее сообщалось о гибели одного человека.

«К этому часу установлена смерть одного человека, относительно еще одного погибшего устанавливается связь его смерти со стихийным бедствием, три человека в критическом состоянии, не удается подтвердить безопасность трех человек, состояние 5 человек, получивших ранения, оценивается как тяжелое, еще 36 человек получили легкие ранения», — сказал он.

Затяжные ливневые дожди прошли с юга на север по восточному побережью Японии в четверг и пятницу на прошлой неделе на фоне продвижения тайфуна «Мавар». В ряде районов за сутки выпало более месячной нормы осадков.