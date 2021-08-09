Не стихающие уже несколько недель лесные пожары в Сибири продолжают распространяться. Как сообщил в понедельник, 9 августа, Росгидромет, больше всего количество лесных пожаров и их масштабы увеличились в Якутии, одном из наиболее пострадавших регионов — там горит около 3,4 миллиона гектаров лесных массивов. Доступ ко многим из пожаров затруднен, говорится в сообщении.

По данным американского космического агентства NASA, впервые с начала ведения учета дым от пожаров в Якутии достиг Северного полюса, находящегося на расстоянии 3000 километров. Как передает NASA, на спутниковых снимках виден густой дым, покрывающий «большую часть России».

По информации «Интерфакса», из-за дыма от лесных пожаров в Якутии авиакомпании 9 августа задержали и отложили десятки рейсов в города Сибири и Дальнего Востока.

В то же время хакасское управление МЧС сообщило, что в минувшие выходные дни дымка от лесных пожаров в Якутии достигла Хакасии.