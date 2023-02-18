Разработчики Microsoft продолжают улучшать Windows 11, делая её более удобной для пользователей. На этот раз они реализовали возможность быстрого завершения процессов прямо с панели задач. Это нововведение впервые появилось в сборке Windows 11 под номером 25300, которая доступна инсайдерам в рамках программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev.

В контекстном меню, которое вызывается правым кликом по иконке приложения на панели задач появится пункт, позволяющий завершить процесс выбранного приложения. В стабильных сборках операционной системы проделать это же можно с помощью «Диспетчера задач». Возможность завершать процессы из панели задач сделает взаимодействие с ОС более удобным, но, когда она будет реализована в стабильных версиях программной платформы, пока неизвестно, передает 3dnews.ru.