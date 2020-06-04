В выходные метро и автобусы не будут работать

В связи с введением жесткого карантинного режима перевозка пассажиров в метро будет временно прекращена.

Как сообщили АПА в ЗАО «Бакинский метрополитен», в соответствии с пунктом 1.3 Решения Кабинета Министров от 4 июня 2020 года «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе», с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня в Бакинском метрополитене перевозка пассажиров будет прекращена.

Также в связи с введением жесткого карантинного режима с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня будут полностью прекращены перевозки пассажиров по регулярным и экспресс-маршрутам, а 5 июня 2020 года автобусы, выполняющие рейсы по регулярным и экспресс-маршрутам, будут работать в обычном режиме.