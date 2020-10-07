В ВОЗ высказались о второй волне COVID-19

Количество заражений COVID-19 в мире растет, и связано это с расширением диагностических возможностей, повышением уровня их эффективности. Об этом заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раньери Гуэрра в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает «Росбалт».

Он добавил, что треть всех пациентов болеют коронавирусом бессимптомно.

«Что касается людей с тяжелыми формами коронавируса, то течение их болезни нужно тщательно контролировать. Это уже удается медикам после того, как они столкнулись с печальным опытом», — отметил Гуэрра.

По его словам, «второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 удастся избежать, так как врачи и медицинские работники уже имеют в своем арсенале достаточно знаний и инструментов для борьбы с этой угрозой».