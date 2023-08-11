С 10 июля по 6 августа примерно 1,5 миллиона человек во всем мире заразились коронавирусом, более 2,5 тысячи человек умерли. По сравнению с предыдущими 28 днями число инфицированных увеличилось на 80 процентов, а количество смертей уменьшилось на 57 процентов.

Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, за четыре недели в мире зарегистрировано 1 492 210 случаев заражения и 2 560 смертей. Несмотря на отмену чрезвычайного положения, объявленного ВОЗ 5 мая, в организации заявили, что COVID-19 «остается серьезной угрозой».

В ВОЗ отметили увеличение числа случаев заражения вариантом EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 9 августа он выявлен в 48 странах.