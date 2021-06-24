«Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые находятся в категории высокого риска, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами вакцинации», — сообщается в обновленных рекомендациях ВОЗ.