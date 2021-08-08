Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что чем чаще и больше передается вирус, тем больше возможностей для его дальнейшей мутации. Об этом сообщает «Российская газета».

Вуйнович отметила, что мутации происходят не периодически, а при каждой передаче и «транскрипции вирусной РНК».

«ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Например, «лямбда» является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается», — подчеркнула Вуйнович.

Она добавила, что специалисты ВОЗ отслеживают процессы доминации штаммов. Например, «выталкивает» ли «лямбда» вариацию «дельта». Пока этого не происходит, но «дельта» уже практически полностью вытеснил штамм «альфа».