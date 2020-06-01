В ВОЗ призвали ввести в Ираке тотальный комендантский час

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ираке расценило введение тотального комендантского часа в стране как необходимую меру борьбы с эпидемией COVID-19, призвав граждан строго соблюдать введенные ограничения, говорится в заявлении организации.

В субботу Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности во главе с премьер-министром Мустафой аль-Каземи принял решение ввести круглосуточный комендантский час на всей территории Ирака сроком на неделю начиная с воскресенья, 31 мая. Ранее в апреле комендантский час был сокращен в ряде районов страны в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, после чего темпы распространения коронавируса начали заметно расти.

«Возвращение к режиму круглосуточного комендантского часа сроком на неделю — необходимая мера для борьбы с вирусом», — говорится в заявлении ВОЗ. Глава представительства ВОЗ в Ираке Адхам Исмаил также подтвердил полную поддержку усилий иракского правительства по борьбе с эпидемией и готовность продолжать сотрудничество с иракскими структурами здравоохранения, призвав иракцев на всей территории страны «максимально строго соблюдать превентивные меры и круглосуточный комендантский час», чтобы помочь властям справиться с ситуацией.(РИА Новости)