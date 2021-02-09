В ВОЗ предупредили о выявлении новых случаев Эболы в Конго

В Демократической республике Конго (ДРК) возможны н​​​​овые случаи геморрагической лихорадки Эбола. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Накануне сообщалось о том, что в провинции Северное Киву ДРК был зафиксирован новый случай лихорадки Эбола. У женщины, чей муж ранее переболел Эболой, появились типичные симптомы заболевания. Через два дня пациентка скончалась в городе Бутембо.

«На данный момент в Конго не обнаружили новых случаев Эболы, но они возможны, так как [зараженная] женщина контактировала со многими людьми после появления симптомов», — цитирует его CNBC.

Геберейесус уточнил, что более 70 человек, с которыми носительница вируса вступила в контакт, уже были выявлены и находятся под наблюдением.