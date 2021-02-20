В ВОЗ оценили возможность влияния Эболы на мутации коронавируса

Лихорадка Эболы вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса. С таким заявлением 20 февраля выступил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее Джордж Ки-Зербо.

«С точки зрения мутации нет никакой связи между вирусом Эбола и вирусом. Поэтому я не думаю, что это повлияет на мутацию (COVID-19. — Ред.). «Южноафриканский» вариант еще не найден в Гвинее. Пока нет», — цитирует Ки-Зербо «РИА Новости».

Глава офиса ВОЗ в Гвинее отметил, что Эбола и COVID-19 — два разных вируса, которые совсем не близки друг к другу. Однако Ки-Зербо подчеркнул, что для борьбы с лихорадкой можно использовать те же механизмы, что уже применяются в случае с коронавирусом.

18 февраля ВОЗ предупредил о крайне высоком риске распространения Эболы в Гвинее. При этом отмечается, что точных данных о числе заболевших, продолжительности вспышки лихорадки и потенциальной возможности распространения болезни в соседние страны нет.

В ВОЗ сообщили, что обстановка осложняется нагрузкой на здравоохранение на фоне пандемии коронавируса, эпидемии желтой лихорадки и случаев кори.

16 февраля стало известно, что в Гвинее подтвердились семь новых случаев заражения Эболой с тремя летальными исходами (iz.ru)