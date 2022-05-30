Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

«Мы не знаем, но мы так не думаем», — сказала Льюис, отвечая на вопрос о том, может ли оспа обезьян вызвать глобальную пандемию, подобную пандемии COVID-19.

Она добавила, что на данный момент ВОЗ не обеспокоена «глобальной пандемией».

«Тем не менее мы… обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос», — заключила Льюис.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян среди людей.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.