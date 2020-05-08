В ВОЗ назвали рынок в Ухане виновником распространения коронавируса

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань мог способствовать быстрому распространению коронавируса из-за скопления там большого количества людей.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил на видеобрифинге в Женеве эксперт ВОЗ по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек.

При этом он отметил, что первоисточник заражения пока неизвестен.

«Как нам известно, первые тяжелые случаи были зафиксированы в Ухане и вокруг него. И рынок может играть здесь определенную роль. Но мы не знаем, произошло ли инфицирование на рынке. Было ли это больное животное, которое привезли на рынок, или уже зараженный человек», — сказал Эмбарек.

Представитель ВОЗ пояснил, что, как правило, такого рода заболевания связаны с животными.

По словам Эмбарека, рынки животных имеют важное значение для обеспечения продовольствием и средствами к существованию миллионов людей во всем мире, поэтому местным властям следует улучшать, а не закрывать такие места.