В воскресные в Беларуси прошли традиционные протестные акции

В Беларуси прошли традиционные антиправительственные акции. По сообщению независимого новостного портала TUT.BY, мирные общественные выступления проводились в микрорайонах Минска и в других городах Беларуси.

Как и во время нескольких предыдущих воскресных акций, мобильный интернет и метро в Минске работали нормально. Ранее, при проведении массовых протестных мероприятий в центре Минска отмечались нарушения в работе интернета и несколько станций метро закрывались на время многотысячных шествий.

Волонтёры сообщают, что в городе Жодино в настоящее время остаются задержанными более 40 человек, многие из которых провели за решёткой и новогодние праздники.

| 2021-01-10T21:51:47+04:00 10 января 2021, 22:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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