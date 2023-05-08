В Вильнюсе проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как передает #, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис приветствует министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках официального визита в Литву», — отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.