Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений на фоне сообщений о распространении нового «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает Sky News.

Джонсон объявил о введении правительственного «плана Б», согласно которому в стране будут введены новые ограничения. Так, со следующей недели граждан обяжут возобновить дистанционный формат работы, с 10 декабря ношение масок станет обязательным в ряде помещений общественных мест, в частности в театрах и кинозалах. Через неделю посетителям закрытых помещений с численностью от 500 человек (например, в ночных клубах) потребуется предъявить COVID-паспорта.

По словам Джонсона, «становится все более очевидным», что «омикрон», впервые обнаруженный в Южной Африке, распространяется по миру намного быстрее предыдущего варианта «дельта» и введение новых ограничений стало «соразмерным и ответственным» решением.

В Великобритании второй день подряд регистрируют более 100 случаев заражения «омикрон»-штаммом за сутки, 8 декабря был зафиксирован 131 случай, общее число пациентов с этим штаммом коронавируса в стране достигло 568. (Газета.ру)