Обвинения «в вопиющем нарушении» требований первого локдауна прозвучали в адрес самого премьер-министра Бориса Джонсона, который, возможно, тоже мог участвовать в мероприятии 20 мая 2020 года вместе со своей супругой (а на тот момент невестой) Кэрри.

В понедельник телекомпания ITV опубликовала электронное письмо-приглашение на вечеринку от имени главного личного секретаря Джонсона – Мартина Рейнолдса. Из просочившегося электронного текста следует, что более ста сотрудников приглашаются на пикник «с социальным дистанцированием» в саду резиденции премьер-министра: «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите свою выпивку».

На тот момент, как отмечает The Guardian, в Великобритании официально было запрещено собираться на подобные мероприятия. Максимум на свежем воздухе могли встретиться два человека, если они не были членами одной семьи. И в день вечеринки 20 мая о жёстких нормах локдауна говорил на очередном коронавирусном брифинге тогдашний министр культуры Оливер Дауден.

На пикнике на Даунинг-стрит, по информации журналистов, в итоге присутствовали около 30–40 человек. Два свидетеля рассказали Би-би-си об участии Джонсона. Сам он пока отказывается отвечать на вопросы, ссылаясь на то, что идет официальное расследование.