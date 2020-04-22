В Великобритании оценили ситуацию с наличием медицинских масок

Британские ученые не давали рекомендаций об обязательном ношении масок при пандемии коронавируса, правительство не сможет обеспечить ими бесплатно всех граждан, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

В последние недели в Британии развернулась дискуссия о необходимости ношения масок. При этом правительственные эксперты и медики говорят, что не могут говорить о действенности такой меры защиты и рекомендуют носить маски только тем, кто часто контактирует с заболевшими. В среду во время слушаний в палате общин британского парламента лейборист Хилари Бен спросил Хэнкока, обеспечит ли государство население бесплатными масками, если их ношение будет рекомендовано.