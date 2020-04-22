В Великобритании оценили ситуацию с наличием медицинских масок

Британские ученые не давали рекомендаций об обязательном ношении масок при пандемии коронавируса, правительство не сможет обеспечить ими бесплатно всех граждан, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.
В последние недели в Британии развернулась дискуссия о необходимости ношения масок. При этом правительственные эксперты и медики говорят, что не могут говорить о действенности такой меры защиты и рекомендуют носить маски только тем, кто часто контактирует с заболевшими. В среду во время слушаний в палате общин британского парламента лейборист Хилари Бен спросил Хэнкока, обеспечит ли государство население бесплатными масками, если их ношение будет рекомендовано.
«Я не могу обещать, что правительство даст бесплатно каждому маску. Это было бы экстраординарным проектом. Кроме того, нам необходимо обеспечить необходимые запасы для сотрудников системы здравоохранения… В этом мы следуем рекомендациям ученых», — сказал министр, выступая в парламенте в среду.