В Узбекистане в воскресенье проходит голосование на референдуме по проекту закона о новой редакции конституции.

Как сообщает АПА, текст закона об изменении конституции страны был 15 марта опубликован в местных СМИ. Действующая конституция была принята в 1992 году и с тех пор в нее 15 раз вносились поправки. На этот раз предполагается внести еще 27 статей, увеличив их количество со 128 до 155, в результате чего конституция обновится на 65%.

Вносимые изменения продлевают срок полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, поправки позволяют действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву избраться на должность в третий раз после двух сроков подряд.

Количество сенаторов будет сокращено со 100 до 65, а нижняя палата парламента получит полномочия по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрению отчета счетной палаты.

Кроме того, планируется отменить смертную казнь и запретить выдачу граждан Узбекистана иностранным государствам. Суду будут предоставлены исключительные полномочия на принятие решений об ограничении права собственности, а также тайны переписки и любых иных сообщений.

На государство будут возложены новые обязательства по сокращению бедности, обеспечению занятости и защите от безработицы.

Поправки будут считаться принятыми, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума обнародуют уже 1 мая.