В субботу, 8 июля, в Узбекистане наступил «день тишины» перед президентскими выборами, которые намечены на 9 июля, сообщают узбекские СМИ.

Согласно узбекскому законодательству, агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. Кроме того, в эти дни запрещается обнародование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

В этом году в выборах будут участвовать четыре кандидата. Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) выдвинула действующего главу государства Шавката Мирзиёева, Экологическая партия – Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия (НДПУ) – Улугбека Иноятова, партия «Адолат» – Робахон Махмудову.

В мае Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов президента Узбекистана. Это будут первые выборы главы государства после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет. Результаты выборов должны быть оглашены до 19 июля.