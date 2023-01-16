Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, что в Украину прибыла замгоссекретаря США Венди Шерман и провела встречи с ним и главой Офиса президента страны Андреем Ермаком.

«Сегодня с делегацией высокопоставленных должностных лиц США во главе с заместителем Государственного секретаря Венди Шерман обсудили ключевые вызовы, связанные с агрессией России», — написал он.

По его словам украинские чиновники рассказали представителям американской делегации о ситуации на фронте и потребностях ВСУ.

Кроме того, были обсуждены вопросы восстановления поврежденных энергетических объектов и мер по защите от воздушных атак.