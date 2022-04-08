Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара. Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, после обстрелов в Краматорске пострадавших людей оперируют 30-40 хирургов одновременно.

«Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», – сказал Гончаренко.

Он добавил, что обломки ракеты нашли в 40 метрах от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности.

Гончаренко также заявил, что в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

Тем временем местные волонтеры просят помочь с эвакуацией раненых из Краматорска в Днепр.