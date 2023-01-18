Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Также эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко. «Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — пишет Клименко.

По его словам, всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

«22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», — добавил Клименко.