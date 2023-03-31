В Украине вступил в силу закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-сайте Верховной рады Украины.

Закон позволяет штрафовать и запрещать работу СМИ без решения суда.

Документ был разработан депутатами правящей партии «Слуга народа» и зарегистрирован в парламенте еще в конце декабря 2019 года. Уже тогда его критиковало журналистское сообщество страны, в мае 2020 года инициативу отправили на доработку. 13 декабря 2022 года Верховная рада приняла законопроект во втором чтении, несмотря на острую критику. Уже 29 декабря прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, а 31 декабря документ опубликовали в парламентской газете «Голос Украины». Согласно заключительным положениям, закон вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования, то есть 31 марта.