Кабинет министров Украины одобрил законопроект, упрощающий правила посещения туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы». Документ внедряет правовые основания для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований, а также для упрощения правил посещения туристами зоны отчуждения», — говорится в сообщении.

Документ также предлагает решить вопрос о финансировании мероприятий по развитию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, его противопожарной защите.

В апреле министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что зону отчуждения планируется превратить в научный хаб, в создании которого поможет Франция.