Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что необходимо обсудить с основателем SpaceX Илоном Маском проблему доступа украинских беспилотников к сети Starlink. Об этом он заявил в интервью изданию DieWelt.

«Я думаю, мы должны поговорить с Маском, чтобы объяснить ему наши мотивы, как и где он ошибается», — заявил изданию Подоляк.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал от американской компании SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, определиться со стороной, которую она поддерживает.

Также Подоляк заявил, что президенту SpaceX Гвинн Шотвелл «желательно выбрать конкретную опцию».

Ранее Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink.